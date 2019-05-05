نائباً عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد رؤية هلال رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم بعد صلاة المغرب بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، والذي يحضره لفيف من رجال الدولة وسفراء الدول العربية والإسلامية.

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