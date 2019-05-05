مصر | القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن بمنطقة أكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بتلقي الرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من شرطة النجدة، بتمكن الأهالي من ضبط عاطلين حال سرقتهما أحد الشقق السكنية بمنطقة الفردوس، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات أمام العميد عاصم أبو الخير، رئيس قطاع اكتوبر، بتكوينهما تشكيل عصابي لسرقة المساكن، متخذين مدينة 6 أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.