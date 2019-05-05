مصر | "ساكن في الشارع".. كشف غموض سرقة جواهرجي بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساكن في الشارع".. كشف غموض سرقة جواهرجي بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض واقعة سرقة جواهرجي، بمنطقة شبرامنت، بمركز أبو النمرس، وتبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، من بينهم أحد سكان الشارع محل الواقعة، وساعدهم في عملية السرقة.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن صاحب محل المصوغات الذهبية المسروق بمنطقة شبرامنت يدعي محمود ثابت، وأن السبب في تجميعه المشغولات الذهبية الخاصة بمحله داخل حقيبة يد، وإيداعها بمنزله يوميا، هو أن المحل لا يوجد به خزينة لإيداع الذهب داخلها، كما أنه لا يوجد ايه كاميرات مراقبة بالمحل.

وفحص رجال مباحث مركز شرطة أبو النمرس كاميرات المراقبة بالشارع مكان سرقة صاحب محل مصوغات ذهبية، وبينت إحدي كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحال التجارية، ملامح الثلاثة متهمين من بعيد وتبين أن أحدهم كان يرتدي "شال" حول واجهه لعدم ظهور ملامحه.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم هاني عماد رئیس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بتلقيه بلاغا من صاحب محل مصوغات ذهبية، بشارع السوق بمنطقة شبرامنت، مفاده تعرضه للسرقة على يد 3 أشخاص مجهولين، ويستقلون دراجة نارية، وسرقة حقيبة بداخلها نصف كيلو مصوغات ذهبية، حال سيره بالشارع.

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وكشفت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، أن المجني عليه صاحب محل مصوغات ذهبية بشارع السوق بمنطقة شبرامنت، ومقيم بنفس الشارع، وأنه لا يوجد كاميرات مراقبة بالمحل الخاص به، وانه في نهاية كل يوم يجمع المصوغات الذهبية بالمحل، داخل حقيبة، متجها بها لمنزله، ويوم الواقعة قام 3 أشخاص مجهولون ويستقلون دراجة نارية، بسرقة الحقيبة وفروا هاربين، وبملاحقة الأهالي لهم لم يتمكنوا من الإمساك بهم.

وكلف العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد عدة اكمنة لضبطهم تمكنت القوات من القبض عليهم، وضبط المسروقات لدي عملائهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولي التحقيقات.