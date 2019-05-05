أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين أكاديمية النقل البحري ومدينة الإنتاج الاعلامي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين أكاديمية النقل البحري ومدينة الإنتاج الاعلامي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ( ش . م . م , بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين في المجالات الإعلامية والأكاديمية، وتبادل الخبرات التخصصية ذات الاهتمام المشترك، بشكل يرسخ العلاقة بين الجانبين، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء.

ووقع على الاتفاقية من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي الأستاذ أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ومن جانب الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.

وتنص الاتفاقية على إقامة دورات تدريبية بالمدينة لـ الأكاديمية في مجالات صناعة الإعلام - هندسة الإعلام - إدارة المؤسسات الإعلامية وذلك فى اطار خدمة المصالح المشتركة للطرفين.

واتفق الطرفان على أن تقوم الشركة بتقديم دورات تدريبية مهنية متخصصة لـ الأكاديمية في مجال صناعة الإعلام - وهندسة الإعلام - وإدارة الإعلام . مع إمكانية قبول عدد ( ۱۰ ) عشرة متدربين في المجموعة الواحدة.

وتلتزم الشركة بمنح المتدرب شهادة إتمام الدورة في نهاية المدة بعد تقديم مشروع تخرج عملي . بينما تلتزم الأكاديمية بالإعلان عن الدورات التدريبية لديها ، و إخطار الشركة مسبقاً وقبل بدء التدريب بأسبوعين مع تقديم بيانات المتدربين الراغبين في الاشتراك .

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وفى غضون ذلك اكد الاستاذ اسامة هيكل عن أهمية هذا البرتوكول مع الأكاديمية العربية والتي تعد من أهم المؤسسات العلمية في المنطقة التي تقوم بدوراً كبيراً في تعزيز الإنتماء العربي بين الشباب في الدول العربية وتوطيد أواصر الإخوة بينهم ،

وشدد "هيكل " علي إستعداد المدينة التام لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التي تساهم في تحقيق أقصي إستفادة من تدريب طلبة الأكاديمية بالمدينة ، وأضاف ان البرتوكول يعد بداية مبشرة نضع عليها امال كبيرة لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين المدينة والأكاديمية .

من جانبه قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ان الاتفاقية تستهدف تمكين الطلبة الشباب في المجالات الإعلامية المتنوعة، عبر تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتسهيل دخولهم إلى القطاع الإعلامي، والعمل فيه وقيادته في المستقبل .

واكد "عبد الغفار" أن دور الإعلام يتعاظم في المرحلة التي نعيشها والمرحلة المقبلة كما أعرب عن سعادته الكبيرة بزيارة المدينة وتوقيع هذا البرتوكول التدريبي الذي يتيح الفرصة لتدريب طلبة الأكاديمية داخل هذا الصرح الإعلامي العظيم الذي نفخر به كمصريين مما يضيف خبرات إعلامية جديدة لم تتحقق لهم من قبل ، في ظل القدرات البشرية والإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي تملكها مدينة الإنتاج الإعلامي .

واشار "عبد الغفار" الى أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص الأكاديمية المستمر على إطلاق المبادرات الاستراتيجية، والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما ينسجم مع توجهاتها وفى اطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه فئة الشباب لتعزيز مسيرتها نحو الريادة.