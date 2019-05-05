أخبار مصر | شيخ الأزهر ينعى الوزير ممتاز السعيد

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نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي وافته المنية، صباح اليوم، الأحد، عن عمر يناهز 71عامًا.

واعرب الأزهر الشريف، عن تقديره البالغ لدور الراحل في خدمة مصر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف لن ينسى للفقيد اسهاماته الكبيرة في أنشطة بيت الزكاة والصدقات المصري.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.