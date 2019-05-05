أخبار مصر | الإمام الأكبر يهنئ السيسي والمصريين ومسلمي العالم بحلول شهر رمضان المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يهنئ السيسي والمصريين ومسلمي العالم بحلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الإمام الأكبر، ضرورة استثمار شهر رمضان، في العبادة والطاعة والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الصالحة، والبذل والعطاء، فهو منحة ربانية لتهذيب النفس، وفرصة عظيمة للتقوى والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب، سائلًا المولى عز وجل أن يٌعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.