أخبار مصر | محافظة الجيزة: نقل 5 مصابين إثر سقوط سيارة لمستشفى إمبابة العام والعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: نقل 5 مصابين إثر سقوط سيارة لمستشفى إمبابة العام والعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تداعيات سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا، على وحدة مرور العجوزة، والتي أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة 5 مواطنين.

وتم نقل 3 من المصابين لمستشفى إمبابة العام، إضافة إلى نقل مصابين آخرين من وحدة مرور العجوزة؛ لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وهما الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي، مهندس الفحص بالوحدة.

ووجه محافظ الجيزة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة إلى المصابين حتى اكتمال شفائهم.