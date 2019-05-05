أخبار مصر | "الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تخاطب المسئولين عن الصحة للتصدي لمحاولات التعدي على المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نقابة الأطباء، المسئولين عن الصحة والتعليم والبحث العلمي، في مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لوقف تعدٍ جديد وقع على مهنة الطب قام به بعض المعالجين الطبيعيين، وذلك بتأسيس جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تحاول التدخل في مجال التشخيص الكهربائي، بل وإقامة ورش عمل طبية ودعوة أساتذة من الخارج لإلقاء محاضرات فيها.

وأضافت نقابة الأطباء، أن ذلك يعد خلطاً واعتداء على مهنة الطب يستوجب المواجهة والايقاف الفوري حماية للمهنة وللمريض المصري.