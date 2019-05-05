أخبار مصر | "دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة" يؤكد قدرة الإمارة على صناعة نموذج صحي مستدام

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أكد مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة -أحد مجالس دبي للمستقبل- أن دبي مؤهلة لصناعة نموذج صحي عالمي يتسم بالديناميكية والاستدامة والقدرة على مواكبة التطورات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المذهلة إلى جانب قدرته على استشراف المستقبل والاستجابة لأية أهداف أو تطلعات تتوافق واستراتيجية دبي ورؤيتها العالمية بعيدة المدى.

وأجمع أعضاء المجلس، في اجتماعهم الأول الذي عقد في منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، برئاسة معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس المجلس على أن الإمكانيات التنافسية التي تمتلكها دبي جعلتها أكثر قدرة على قيادة حركة تطور القطاع الصحي إلى جانب دورها الإيجابي المؤثر دوليا في مجالات الإبداع والإبتكار والمجالات التنموية الأخرى.

وبدأ المجلس مناقشته بطرح جملة من القضايا والتحديات والمستجدات المتصلة بجودة الحياة وصحة ومستقبل الصحة في ضوء التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات في القطاع الصحي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والعيادات الذكية ذاتية القيادة والتطبيب عن بعد والجينوم وهندسة النسيج البشري وغير ذلك من تكنولوجيا وحلول مستقبلية وخاصة المتصلة بخدمة أصحاب الهمم.

وأكد الحضور أهمية تطوير منظومة الضمان الصحي وتفعيل دورها الوقائي لمواجهة ومكافحة أية أمراض خاصة الأمراض المزمنة التي يشهد العالم ارتفاعًا في معدلاتها ومنها السرطان والسكري وأمراض القلب وغيرها وضرورة تطوير التشريعات والسياسات الصحية بشكل متواصل بما يمكن دبي من الحفاظ على تقدمها في المجال الصحي ويعزز من مكانتها العلمية والطبية وصدارتها في هذا المجال الحيوي.

وتقدم معالي القطامي في مستهل اجتماع المجلس بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتفضل سموه بالتوجيه لإنشاء "مجالس دبي للمستقبل" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.