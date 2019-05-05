أخبار مصر | "دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة" يؤكد قدرة الإمارة على صناعة نموذج صحي مستدام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة" يؤكد قدرة الإمارة على صناعة نموذج صحي مستدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأجمع أعضاء المجلس، في اجتماعهم الأول الذي عقد في منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، برئاسة معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس المجلس على أن الإمكانيات التنافسية التي تمتلكها دبي جعلتها أكثر قدرة على قيادة حركة تطور القطاع الصحي إلى جانب دورها الإيجابي المؤثر دوليا في مجالات الإبداع والإبتكار والمجالات التنموية الأخرى.
وبدأ المجلس مناقشته بطرح جملة من القضايا والتحديات والمستجدات المتصلة بجودة الحياة وصحة ومستقبل الصحة في ضوء التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات في القطاع الصحي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والعيادات الذكية ذاتية القيادة والتطبيب عن بعد والجينوم وهندسة النسيج البشري وغير ذلك من تكنولوجيا وحلول مستقبلية وخاصة المتصلة بخدمة أصحاب الهمم.
وأكد الحضور أهمية تطوير منظومة الضمان الصحي وتفعيل دورها الوقائي لمواجهة ومكافحة أية أمراض خاصة الأمراض المزمنة التي يشهد العالم ارتفاعًا في معدلاتها ومنها السرطان والسكري وأمراض القلب وغيرها وضرورة تطوير التشريعات والسياسات الصحية بشكل متواصل بما يمكن دبي من الحفاظ على تقدمها في المجال الصحي ويعزز من مكانتها العلمية والطبية وصدارتها في هذا المجال الحيوي.
وتقدم معالي القطامي في مستهل اجتماع المجلس بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتفضل سموه بالتوجيه لإنشاء "مجالس دبي للمستقبل" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.
وأكد أن "مجالس دبي للمستقبل" تمثل الفكر الحديث والمعاصر والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأن تخصيص مجلس لمستقبل الصحة وجودة الحياة يعد فرصة مهمة لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد الجهود وحشد الهمم لخلق تجربة صحية مميزة تستند في تقديمها إلى منظومة متكاملة للرعاية الصحية ومنشآت طبية من الطراز الأول في تجهيزاتها وتقنياتها وأساليبها الحديثة التي يقوم عليها كفاءات وخبرات طبية عالمية المستوى.
وأفاد معاليه بأن مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة من شأنه اختصار المراحل والزمن وتسريع وتيرة العمل بالمشاركة والتعاون مع المؤسسات الصحية والأكاديمية وجميع الأطراف المعنية والمتخصصة وذات العلاقة محليًا ودوليًا ومن ثم قطع الخطوات المطلوبة في مجال الابتكارات والاكتشافات الطبية والاستحواذ على الحلول الذكية وتوظيفها وتطويعها بالشكل الأمثل وبما يجعل دبي الوجهة المفضلة والأولى للباحثين عن الصحة والسعادة والحياة المديدة الهانئة.
وأشار معالي القطامي إلى أن المجلس من شأنه تعزيز جهود التطوير التي تبذلها هيئة الصحة بدبي وجميع شركائها الاستراتيجيين بما يحقق جودة الحياة ويمكّن المجتمع من خدمات طبية تنافسية وعالية الجودة.
من جانبه قال الدكتور علي هلال النقبي مدير مؤسسة "بوليتكنك أبوظبي" عضو المجلس إن الصحة هي أساس تنمية المجتمعات واستدامتها وإن التطور السريع الذي تشهده الدولة والعالم بشكل عام ودبي على وجه الخصوص أوجد تحديات تؤكد أهمية أن نكون في المقدمة وفي صدارة المؤسسات الصحية العالمية وأن نكون الأوائل في تفعيل وتوظيف التقنيات والاستحواذ عليها خاصة ما يتعلق بتحسين الصحة والتنمية البشرية من مشروعات الجينوم والأطراف الاصطناعية وغيرها فضلًا عن تكنولوجيا المستقبل التي نسعى لمحاكات منتجاتها المتوقع ظهورها بعد 20 عامًا.
بدوره ذكر بشار كيلاني المدير الإقليمي لـشركة "آي بي إم" الشرق الأوسط أن قطاع الصحة من أكبر القطاعات استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وأن رؤية دبي المستقبلية تحتم المضي سريعا نحو هذه التقنية وأن نكون أكثر المؤثرين الإيجابيين في حركتها وتطورها..لافتا إلى أن المجلس يستهدف وضع رؤية متقدمة لتطور القطاع الصحي وخلق منصة عالمية لتبادل الأفكار بين المؤسسات الصحية وشركات التكنولوجيا في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال رائد الأعمال سيف الدرمكي أن مجلس دبي للمستقبل يعتبر أحد أهم الأدوات الفاعلة لتحقيق الرؤى المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتنفيذ توجيهات سموه كما وردت في وثيقة الخمسين التي تشكل ملامح مستقبل إمارة دبي بعد 50 عاما.
ولفت إلى أن المجلس يعد بادرة ممتازة لرواد الأعمال الإماراتيين للعمل على مساعدة رسم السياسات الصحية بما يتناسب مع تطورات تكنولوجية في عصرنا الحالي والتي هدفاها الارتقاء بمستقبل الصحة العامة في إمارة دبي.
وأكد الدكتور بنجامين هيرش كبير الباحثين في مركز "ابتيك" للإبداع أن المجلس يوفر العديد من الفرص التطويرية خاصة ما يتعلق بالبحوث والدراسات الطبية المتخصصة التي تعزز بدورها القضايا الصحية وتدعم صانعي القرار والمخططين وراسمي السياسات ومن ثم خدمة القطاع الصحي في دبي وأهدافه التي من بينها أن تكون دبي معلما دوليا رئيسا للبحوث الطبية.
ويضم مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة في عضويته مجموعة من المسؤولين والمتخصصين من مختلف المؤسسات ذات العلاقة وهم: الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية، والدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، والدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحية الذكية من هيئة الصحة بدبي، إلى جانب الدكتور علي هلال النقبي مدير مؤسسة "بوليتكنك أبوظبي"، وسيف الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة "فورثيرا" للتكنولوجيا، والدكتورة حبيبة الصفار مديرة مركز الأبحاث التقنية الحيوية وأستاذة كلية الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة، والدكتور مثنى سرطاوي جراح استبدال المفاصل في مستشفى "أدم فيتال" بدبي، وبشار كيلاني المدير الإقليمي لـشركة "آي بي إم" الشرق الأوسط، والدكتور هوميرو ريفاس عميد الابتكار والمستقبل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ولوك ثيجيس نائب الرئيس التنفيذي التصويري في "أغفا" للرعاية الصحية، وبينجامين هيرسش كبير الباحثين في جامعة خليفة والدكتور ملتون شين المدير التنفيذي لشركة "في سي".