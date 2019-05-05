أخبار مصر | رئيس الوزراء مهنئا الصحفيين: أقدر دوركم في إبراز الخطوات الإيجابية بربوع الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء مهنئا الصحفيين: أقدر دوركم في إبراز الخطوات الإيجابية بربوع الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصحفيين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال "مدبولي" في بيان اليوم، إنه مع حُلول شهر رمضان المُعظم، يُسعدني أن أتوجه إليكم بتهنئة خاصة بهذه المناسبة الغالية، مُتمنياً من الله عز وجل أن يُعيدها عليكم وعلى شعب مصر بالخير والأمن والرخاء.

وتابع: وأنتهز الفرصة، لأعرب عن تقديري وفريق الحكومة، لدوركم في إبراز الخطوات الإيجابية التي تجري في مختلف ربوع الوطن، تتسلحون بأدوات المهنية والحياد، وتسهمون فى جهود مواجهة حرب الشائعات التى تتعرض لها بلادنا، وتشاركوننا العمل بضمير مخلص، وطاقة أمل لا تخبو، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.