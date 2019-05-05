النواب يوصي بإصدار بطاقة تعريفية لذوي الإعاقة

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مجلس النواب - صورة أرشيفية
أوصت لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، كل من وزارتي التضامن والصحة بسرعة إصدار البطاقة التعريفية لذوي الاعاقة مع استدعاء الوزراء المختصين لمتابعة ما تم تنفيذه كل فيما يخص دوره في إصدار بطاقة ذوي الإعاقة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم وسط حالة من الاستياء بين النواب لعدم قيام الحكومة بدورها، التي تعهدت به لذوي الإعاقة، إذ قالت النائبة هبة هجرس، إنه ما زالت الكرة في ملعب الحكومة، ولم تأتِ لملعب المجلس القومي للإعاقة.
وأضافت هجرس: "قمنا بدور تشريعي وأعقبناه بدور رقابي، إلا اننا لم نجد صدى لكل ما طالبنا به، وطالبت باستدعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشته بشكل موسع، لكي يحشد الوزراء المختصين، من أجل تفعيل القوانين التي تخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".من ناحية أخرى، تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قانون حماية
وأضافت هجرس: "قمنا بدور تشريعي وأعقبناه بدور رقابي، إلا اننا لم نجد صدى لكل ما طالبنا به، وطالبت باستدعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشته بشكل موسع، لكي يحشد الوزراء المختصين، من أجل تفعيل القوانين التي تخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
من ناحية أخرى، تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، وذلك في اجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي.
وطبقا لمشروع القانون، فإن البيانات الشخصية هى المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
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