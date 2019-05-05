انت الان تتابع «محلية النواب» توصي بإعادة هيكلة هيئة النقل العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النقل العام - صورة أرشيفية

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الذي خُصص لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019 - 2020، بتنفيذ توصيتها السابقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئة، ووفقا للمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و52 مليونا و286 ألف جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليارا و872 مليونا و100 ألف، ليكون إجمالي الموازنة 4 مليارات و924 مليونا و386 ألفا.

وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم وضع خطة مؤخرا للنهوض بالهيئة وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابع يوميا مع الهيئة تنفيذ الخطة، موضحا أن خطة النهوض بالهيئة وتعظيم إيراداتها ترتكز على 3 محاور، تتمثل في استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة

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