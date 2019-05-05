«محلية النواب» توصي بإعادة هيكلة هيئة النقل العام

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النقل العام - صورة أرشيفية
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الذي خُصص لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019 - 2020، بتنفيذ توصيتها السابقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئة، ووفقا للمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و52 مليونا و286 ألف جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليارا و872 مليونا و100 ألف، ليكون إجمالي الموازنة 4 مليارات و924 مليونا و386 ألفا.
وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم وضع خطة مؤخرا للنهوض بالهيئة وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابع يوميا مع الهيئة تنفيذ الخطة، موضحا أن خطة النهوض بالهيئة وتعظيم إيراداتها ترتكز على 3 محاور، تتمثل في استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة
وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم وضع خطة مؤخرا للنهوض بالهيئة وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابع يوميا مع الهيئة تنفيذ الخطة، موضحا أن خطة النهوض بالهيئة وتعظيم إيراداتها ترتكز على 3 محاور، تتمثل في استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة والاستفادة منها، وتوسيع الإعلانات، وضرورة تحريك التعريفة لأنها أقل بكثير من التكلفة الحقيقية.
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وأشار إلى أن هيئة النقل العام تشمل 3 آلاف أتوبيس، و350 خطا، و156 محطة نهائية، و24 جراجا، وتنقل يوميا مليون ونصف مليون راكب، ونطاقها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصرف نصف مليار جنيه شهريا سولار، وتحديدا 480 مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال السنة المقبلة ستظهر نتائج خطة التطوير.
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