مذكرة من نواب البحر الأحمر للحكومة بسبب البطالة

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
توجه نواب محافظة البحر الأحمر الخمسة (أحمد أبو خليل، حمادة غلاب، أحمد الضوي، محمد عبد المقصود، ممدوح عمارة) بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يطالبون فيها بإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في شغل الوظائف التي يتطلبها مطار برانيس، والمقرر دخوله الخدمة وإعلان افتتاحه رسميا خلال الشهور القليلة المقبلة، قائلين إن محافظة البحر الأحمر تشهد حالة من الرواج غير المسبوق في المشروعات التنموية التي تشهدها على أراضيها، بفضل اهتمام وتوجيه القيادة السياسية بالمحافظة، والتي ترجمتها الحكومة على أرض الواقع.
وأضاف النواب: "المشروعات التنموية الجاري العمل بها في محافظة البحر الأحمر، ستنعكس بالإيجاب على المحافظة وأهلها من خلال النهوض والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وزيادة نصيبها من الاستثمارات، وتخفيض نسبة البطالة من خلال فرص العمل التي ستوفرها هذه المشروعات".وذكروا: "ما يطلبه شباب البحر الأحمر أن يكون لهم
وأضاف النواب: "المشروعات التنموية الجاري العمل بها في محافظة البحر الأحمر، ستنعكس بالإيجاب على المحافظة وأهلها من خلال النهوض والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وزيادة نصيبها من الاستثمارات، وتخفيض نسبة البطالة من خلال فرص العمل التي ستوفرها هذه المشروعات".
وذكروا: "ما يطلبه شباب البحر الأحمر أن يكون لهم الأولوية في فرص العمل في هذه المشروعات، وعلى رأسها مطار برانيس العسكري بعد تحويله إلى مطار مدني"، مطالبين رئيس الوزراء، بإصدار تعليماته وتوجيهاته إلى وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، بأن تكون الأولوية في شغل وظائف مطار برانيس لأبناء المحافظة، مساهمة في حل مشكلة البطالة.
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