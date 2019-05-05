وفاة الكاتب الصحفي هاني شكر الله عن عمر 69 عاما

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هاني شكر الله
توفي الكاتب الصحفي هاني شكر الله، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 69 عاما، إذ أنه مواليد عام 1950, وهو أحد أبرز الوجوه الصحفية ومحلل سياسي، وكان محرر ورئيس سابق لصحيفة "الأهرام ويكلي" في الفترة بين عامي 1991 و2005، ومن ثم عمل كمحرر ورئيس لموقع "الأهرام أون لاين" والذي أسسه بنفسه وظل يعمل به حتى عام 2013, وقبل وفاته كان يشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، وعضو مجلس تحرير جريدة "الشروق"، وهو من مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تأسيسه للمركز العربي الإفريقى للأبحاث.
يذكر أنه كان لشكر الله منذ عام 1995 عامود في صحيفة "الأهرام ويكلي" بعنوان "تأملات"، وفي يوليو عام 2005 تم إقالته من رئاسة تحرير الصحيفة، وفي نفس العام كتب العديد من المقالات التي تنتقد الحكومة وسياستها، كما أصبح مستشارا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفي عام 2009 شغل منصب الرئيس المشارك
يذكر أنه كان لشكر الله منذ عام 1995 عامود في صحيفة "الأهرام ويكلي" بعنوان "تأملات"، وفي يوليو عام 2005 تم إقالته من رئاسة تحرير الصحيفة، وفي نفس العام كتب العديد من المقالات التي تنتقد الحكومة وسياستها، كما أصبح مستشارا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وفي عام 2009 شغل منصب الرئيس المشارك في تحرير جريدة الشروق اليومية جريدة الشروق، وفي عام 2010 أطلق "الأهرام أون لاين" وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية لجريدة الأهرام وشغل منصب رئيس التحرير.
وكتب شكر الله مقالات عديدة لجريدة الجارديان ومجلة هندية ومجلة الدراسات الفلسطينية، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، وانضم للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكنه ترك الحزب في وقت لاحق. ويرجح البعض أن شكر الله تم إجباره على الاستقالة خلال حكم الإخوان من رئاسة تحرير "الأهرام أون لاين".
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