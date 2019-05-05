شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الجيزة» تدفع بـ3 حفارات وشفاطين لإصلاح هبوط أرضي بطريق الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وهيئة النظافة والتجميل، اليوم الأحد، ب 3 حفارات و2 شفاط لإصلاح هبوط أرضى، على مساحه 5 متر، وبعمق 1 متر، بعد ميدان الرماية بإتجاه طريق الفيوم، قبل البوابة الأولى لحدائق الأهرام.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الهبوط جاء بسبب تسريب مياه من محبس 1000ملي متر، داخل غرفة لخط 1000ملي متر.

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مشيراً إلى أن شركة المياه انتهت من إصلاح المحبس، وتم منع تسرب المياه، وإعادة فتحها، كما تم تكليف مديرية الطرق بإعادة الطريق إلى صورته الأولى، لعدم احداث أي تكدسات مرورية.

وشهد موقع الإصلاح، تواجد ميدانى للواء إيهاب مكاوى، رئيس حى الهرم، والمهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس عوض احمد، نائب رئيس الشركة.

ومن جانب أخر تابع محافظ الجيزة، أمس، أعمال إصلاح خط 800 ملي متر، بحى بولاق الدكرور.

إصلاح الهبوط الأرضى بطريق الفيوم

إصلاح الهبوط الأرضى بطريق الفيوم

إصلاح الهبوط الأرضى بطريق الفيوم

إصلاح الهبوط الأرضى بطريق الفيوم