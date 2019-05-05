شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد ـ فيما تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد «الرحمن الرحيم».

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وتولى السعيد منصب وزير المالية في عام 2011 لنحو عامين.

وعمل في وزارة المالية مدة تفوق الأربعين عاما، وتدرج في المناصب، ومنها رئيساً لقطاع الموازنة، ورئيساً للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة، ورئيساً لقطاع مكتب الوزير حتى بلغ السن القانونية.

كما تولى الراحل مسئولية إصدار السندات وأذون الخزانة والتمويل، كما كان عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي.