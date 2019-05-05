شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أحد الأشخاص لترويجه بيع الآثار على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص بنشر إعلانات ترويجية لبيع قطع أثرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
بداية الواقعة، برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الحسابات على إحدى المجموعات بموقع «فيس بوك» بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع قطع أثرية.
ومن خلال الفحص الفني وإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وضبطه، وبالتفتيش عثر على (هاتف محمول)، وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات وصور تتضمن الترويج لبيع قطع أثرية.
بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بإنشاء الحساب بغرض الترويج لبيع الآثار للراغبين من المواطنين لتحقيق الاستفادة المادية منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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