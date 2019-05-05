شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بالشركة القابضة لمياه الشرب لاستقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الإستعداد بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعداداً لإستقبال شهر رمضان الكريم.

وقال في اجتماع اللجنة التنسيقية، لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركات حالياً، تعمل بروح الفريق الواحد، لإستكمال مسيرة التقدم، والإصلاح للإرتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، موضحاً أن سياسة العمل بالشركات، تقوم على استمرار البناء على ما قدم طوال الأعوام الماضية.

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وشدد رسلان، على أهمية المرور ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والإلتزام بإتباع إجراءات السلامة، والصحة المهنية بالمحطات، ومواقع العمل.

وقد ناقش استعدادات الشركات التابعة بكل محافظة، والحلول الفنية العاجلة للمناطق الساخنة، والتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وخطط الإحلال والتجديد.

كما أكد على أهمية التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، والتواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب، والإهتمام بحل كافة المشكلات التي تواجه أبناء دائرتهم، وأهمية التواصل مع وسائل الإعلام، والمواطنين.