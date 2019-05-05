شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نحسن استقبال رمضان.. نصائح من دار الإفتاء في «موشن جرافيك» جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية، فيديو «موشن جرافيك» جديدًا، قدمت فيه عدة نصائح للمسلمين استعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الدار في الفيديو، أن المسلم الصادق حريص على الإنتفاع بمواسم الخير والرحمة، وما هي إلا ساعات ونستقبل موسمًا عظيمًا من مواسم المغفرة، وسوقًا رابحة للمتاجرة مع الله عز وجل، ومحطة للتزود بالإيمان والتقوى، ساعات ويُقبل علينا شهرُ رمضان، حيث تتنزَّلُ الرحمات وتُمحى الذنوب وتغفر السيئات.

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واستشهدت الدار بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّةِ وغُلِّقَت أَبْوَابُ النَّارِ وصُفِّدتِ الشياطِينُ».

واختتمت الدار الفيديو بنصيحة قالت فيها: «علينا أن نحسن الإستعداد للقاء هذا الضيف الكريم، فنتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء متضرعين أن يرزقنا فيه إخلاص العمل من الصيام، والقيام، والذكر، وصلة الرحم، وينفعنا بتلاوة القرآن ويطهر قلوبنا، ويجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن».