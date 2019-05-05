شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: تشغيل الأتوبيس النهري نهاية مايو الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عن تشغيل الأتوبيس النهري لأول مرة في نهر النيل بالمنصورة نهاية شهر مايو الجاري، بعد الانتهاء من إقامة 6 مراسي جديدة تم الانتهاء من 4 منها وسيتم تسليمها لشركة نيل القاهرة المسؤولة عن تشغيل الأتوبيس النهري في المنصورة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية مع رئيس شركة نيل القاهرة وعدد من المسئولين بالشركة وحضره المهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة.

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وقرر المحافظ تشكيل لجنة لاستلام المراسي النهرية الأربعة التي تم الانتهاء من إقامتها من وزارة الموارد المائية والري على أن تقوم اللجنة بإعادة تسليم المراسي إلى شركة نيل القاهرة المسئولة عن تشغيل الأتوبيس النهري بالمنصورة وذلك يوم 15 مايو الحالي تمهيداً لبدء تشغيل الأتوبيس النهري قبل نهاية شهر مايو الحالي.

وشدد على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمراسي سواء من جهة وزارة الري أو الشركة خلال الأيام العشرة القادمة، وعلى التزام جميع المسئولين في الجهات المعنية بالمواعيد التي تم تحديدها لبدء تشغيل الأتوبيس النهري في نيل المنصورة كثاني مدينة بعد القاهرة التي يتم فيها تشغيل خدمة الأتوبيس النهري.

ومن جانبه، أكد سمير عبدالقادر، رئيس الشركة، أن التشغيل التجريبي لوحدات الأتوبيس النهري وعددها 2 بالإضافة إلى 4 وحدات للتاكسي النهري، سيبدأ قبل نهاية شهر مايو على أن يبدأ التشغيل الفعلي وفقا للموعد الذي حدده محافظ الدقهلية.