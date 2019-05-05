شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النقل العام»: ندرس تفعيل الدفع الإلكتروني في الأتوبيسات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه يتم التفكير حاليًا، في تفعيل الدفع الإلكتروني بأتوبيسات الهيئة خلال الفترة المقبلة، للحد من الخسائر التي تتعرض لها الهيئة بسبب الاختلاسات من التحصيلات، قائلا:«لدينا اختلاسات كثيرة، وتم إحالة 2000 حالة مؤخرًا للنيابة العامة».

وأكد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الأحد، على أن الدفع الإلكتروني مكلف جدًا، ولكنه سيوفر 20% من الخسائر التي تتعرض لها الهيئة خلال الأونة الأخيرة.

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وحول مقترحات الاستفادة من العمالة والموظفين بالهيئة لسد العجز من السائقين، خاصة أن الهيئة تطالب بتعيين سائقين باستمرار، أضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة:«نرحب بذلك ولكن بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة العامل»، ولا توجد أي ممانعه في إعادة هيكلة العمالة.

ووجه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، حديثه لممثلي جهاز التنظيم والإدارة حول الاستفادة من العمالة الكثيرة المنتشره بالجهاز الإداري للدولة وغير مستغلة استغلال الأمثل، حتى لو كانوا أصحاب المؤهلات العليا ويعملوا في وظائف فنية، قائلا إن الأمر الأن أصبح في حاجة إلى إعادة نظر حتى لو تطلب الأمر تعديل تشريعي.

وعلق ممثل «التنظم والادارة» قائلا إنه تم تقديم مقترح من وزارة النقل بأن يعمل المهندسين سائقين للقطار مع التدريب ويتم دراسة هذا الأمر وفق القانون ولكن بشرط موافقة العامل.