شكرا لقرائتكم خبر عن للتنبؤ بالتغيرات المناخية.. تثبيت جهاز لقياس الأمواج برأس التين في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الأحد، من تثبيت جهاز قياس الأمواج على عمق يصل إلى 16 متر تحت سطح البحر بمنطقة رأس التين غربي الإسكندرية، بهدف التنبؤ بالتغيرات المناخية والمساهمة في الأبحاث العلمية.

من جانبه، قال عاشور راغب عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إنه تم الانتهاء من تثبيت الجهاز بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

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وأشار عبدالكريم، إلى أنه سيتم تجميع البيانات الخاصة بالأمواج والتيارات البحرية من الجهاز كل ثلاثة شهور، لاستخدامها في أعمال البحوث والدراسات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إن جهاز قياس الأمواج يساهم في التنبؤ بالتغيرات المناخية واقتراح الأعمال المناسبة لحماية المناطق الشاطئية.

ووفقا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تنفذ هيئة حماية الشواطئ 6 مشروعات كبري لحماية سواحل الإسكندرية من الغرق بدءا من خليج أبي قير شرقًا وحتى قلعة قايتباي غربًا بتكلفة 895 مليون و209 آلاف جنيه.

تثبيت جهاز لقياس الأمواج برأس التين في الإسكندرية

تثبيت جهاز لقياس الأمواج برأس التين في الإسكندرية