شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: فتح متحف النسيج بشارع المعز للزيارة فترة مسائية خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، على فتح متحف النسيج بشارع المعز، فترة مسائية خلال شهر رمضان الكريم، ما بين الساعة الثامنة والنصف، وحتى الساعة الثانية عشر مساء.

وأشارت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، في تصريح اليوم الأحد، إلى أن ذلك يأتي إيماناً من الوزارة بالدور المجتمعي للمتاحف، وتشجيع المجتمع المصري، على زيارة المتاحف خلال شهر رمضان الكريم، موضحة أن أسعار التذاكر خلال الفترة المسائية، ستكون بنفس أسعارها بالفترة الصباحية.

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ومتحف النسيج المصري يقع في شارع المعز- تحديدا قرب حي بين القصرين- وكان يعرف بإسم سبيل محمد على، وبعد الإنتهاء من تطوير شارع المعز تحول المكان إلى متحف للنسيج.

ويضم المتحف حوالي 250 قطعة نسيج، و15 سجادة، تمثل كل ما يتعلق بصناعة النسيج ابتداءً من العصر الفرعوني مرورًا بالعصر الروماني، واليوناني، والفن القبطي، بالإضافة إلى صناعة النسيج في العصور الإسلامية بداية من العصر الأموي، ثم العباسي، مرورًا بالطولوني، والفاطمي، والأيوبي، والمملوكي، والعثماني، ثم عصر الدولة الحديثة متمثلة في دولة محمد على.

ويتم عرض مقتنيات المتحف وفقا للترتيب التاريخي، وهي موزعة على طابقين، بها 3 قاعات خاصة بالنسيج الفرعوني «قاعة الحياة اليومية، وقاعة التسبيل، والقاعة الجنائزية»، وقاعة خاصة بأدوات صناعة النسيج، وقاعة للقطع القبطية والرومانية-اليونانية، وقاعة للعصر الإسلامي بمراحله المختلفة.

ويعرض بالمتحف جزء من «كسوة الكعبة» التي تم صنعها في عهد الملك فاروق الأول، وهي عبارة عن قطعة من «ستارة باب التوبة»، مستطيلة الشكل عليها زخارف نباتية وكتابات قرآنية مطرزة بخيوط فضية بأسلوب «السيرما».