شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تفتتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت وزارة الزراعة، لاستقبال شهر رمضان المبارك، بافتتاح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بناء على تعليمات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ما يسهم في تخفيض الأسعار، وتخفيف العبء على المواطنين.

وقال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في بيان اليوم الأحد، أن الهيئة أقامت معرضاً لبيع المنتجات الغذائية المختلفة، بشارع الوزارة، والذي نفذه مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري، ويعرض منتجات ذات جودة عالية أنتجها صغار المزارعين، في الريف المصري، وتم تصنيعها من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة، في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والإدارة المركزية للزراعات المحمية، وقطاع الإنتاج، حيث يشارك فيه عارضون من صغار المزارعين، من محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

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في سياق متصل، نظمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي معرضاً للسلع المعمرة، ومنتجات مراكز التدريب بالإصلاح الزراعي، للعاملين بالوزارة، والهيئة، لتخفيف الأعباء على العاملين وأسرهم.

من ناحيته، قال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة، إن القطاع استعد لطرح منتجاته في منافذه الدائمة، بجوار الوزارة، وعددها 36 منفذًاً، بالإضافة إلى افتتاح 15 شادراً جديداً بالمحافظات، مضيفاً أن منافذ قطاع الإنتاج تعرض منتجاته، وأيضاً سلع لشركات أخرى، بشرط بيعها للجمهور بأسعار مخفضة.

كما أكد المهندس إبراهيم الدسوقي، مدير عام الزراعات المحمية، أن الإدارة تقوم بعرض إنتاجها، وإنتاج الشركات الأخرى، في المنافذ التابعة لها، وعددها 26 منفذًاً في القاهرة، والجيزة، وجنوب سيناء.