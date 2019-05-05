شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس أول وثاني وثالث أيام رمضان: انخفاض جديد في درجات الحرارة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بينما تشهد البلاد موجة حر الاثنين أول أيام رمضان، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا مع منتصف يوم الاثنين، على السواحل الغربية، يمتد ذلك الانخفاض لتشهد البلاد طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة ثاني أيام رمضان، ويستمر ذلك الانخفاض الأربعاء ثالث أيام رمضانـ حتى تصل العظمى بالقاهرة إلى 27 درجة مئوية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد في حين يبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيف على السواحل الغربية نهارًا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «23- 36»، إسكندرية «21 – 23»، قنا «23 – 41»، الأقصر «25– 43»، أسوان «25 – 43».

أما بعد غد الثلاثاء ثاني أيام رمضان، فسيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «23 -13»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «23 -16» والوجه البحري والقاهرة «30 – 18» وجنوب سيناء والغردقة «33 – 21» وشمال الصعيد «33 – 18» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «42 – 25».

وعن الأربعاء المقبل، ثالث أيام رمضان فتشهد البلاد انخفاض آخر في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمي والصغري يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية «22- 13»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «22 – 16» والوجه البحري والقاهرة «27 – 17» وجنوب سيناء والغردقة «32– 20» وشمال الصعيد «28 – 18» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «37 – 25».