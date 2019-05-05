شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية»: طرحنا 250 ألف طن أرز صيني في الأسواق بـ9 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الحكومة كثفت تحركاتها استعداد لشهر رمضان الكريم، وذلك من خلال مخزون استراتيجي يكفي لـ6 أشهر من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والأرز والدواجن والفول، وضخها بالسوق بأسعار في متناول المستهلك وهو ما ساعد على ضبط السوق ومنع أي أزمات من الممكن أن تحدث.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاحد، إن الحكومة استوردت 250 ألف طن أرز من الصين بجودة عالية جدا، بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليه لضمان توافقه مع السوق والمستهلك المصري «لا يختلف نهائي عن الأرز المحلي، فالحبة عريضة، وحدث بالسوق قبول كبير لها»، مشيرا أن سعره بالسوق 9 جنيهات بدون دعم.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن 97% من حصة مصر من المياه والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب، تأتي من خارج حدودها، من بينها 44 مليار متر مكعب يتم استهلاكه في الزراعة، وبالتالي هناك حاجة ملحة لإعادة النظر مرة أخرى في استراتيجيه الأمن الغذائي.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة خلال الاجتماع ،على مشروع الموازنة العامة لمركز اعداد القادة وادارة الاعمال التابع لوزارة قطاع الاعمال العام، للسنة المالية 2019 /2020.

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وبلغت جملة الاستخدامات في موازنة المركز نحو 18 مليون و712 الف جنيه تضمنت اجور وتعويضات العاملين بمبلغ 13 مليون و917الف جنيه وشراء سلع وخدمات بنحو 2مليون و750 الف جنيه واستثمارات بنحو 2 مليون.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها الاحد، بضرورة فتح قنوات اتصال بين وزير قطاع الاعمال العام ومركز اعداد القادة، كما اوصت بدراسة المراكز التدريبية التابعة للشركات وعلاقاتها مع المركز ومدي جدوي استمرار تلك المراكز والعمل على فتح افق جديدة في مجال التدريب بالمركز سواء كان مهني أو اداري في اطار العمل على رفع خطة التطوير والكفاءة، مع التوصية بعمل برامج تدريبية اجبارية على ان تكون نتيجة تلك البرامج مؤثر على المتدرب من الناحية الوظيفية وتقيم البرامج التدريبية على ارض الواقع ومدي الاستفادة منها ومردودها على الشركات والأفراد.

وقال محمد طه عبدالهادي، المدير التنفيذي للمركز، إنه يعمل على مواكبة العصر من خلال وضع برامج على اعلي مستوي وبالتعاون والشراكة مع اكبر االجامعات ،مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع الاكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة هامبورج الالمانية من اجل اعتنماد البرامج التدريبية والشهادات الصادرة عنها كما تم الاتفاق على عقد برامج تدريبية.

وأضاف «طه» أن وزير قطاع الاعمال يقدم الدعم الكامل للمركز، وانه اجبر كل رؤساء الشركات وعددهم 126 شركة تابعة لقطاع الاعمال العام على حضور دورة لاعداد التكاليف وكذلك لكل رؤساء القطاعات المالية بتلك لشركات وتم اختبارهم في تلك الدورة.

وتابع: «نعمل على التدريب الاساسي لدورة اعداد القادة وتستغرق تلك الدورة 400 ساعة وهناك دورة أخرى للمدرين وتستغرق 300 ساعة». واشار إلى ان المركز تعاقد مع الجامعة الامريكية بالقاهرة من اجل عقد برامج تدريبية للغات خاصة للمسئولين عن قطاعات التصدير.

ولفت إلى ان المركز قام خلال العام الماضي بعقد 813 برنامج تدريبي باجمالي ساعات تعدي ال 8 الاف ساعة، وطالبت اللجنة مدير مركز اعداد القادة باخطار اللجنة بنتيجة الاختبار الذي تم اجراءه لرؤساء الشركات.