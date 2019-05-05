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شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تطوير 13 وحدة متنقلة تجوب القرى لتدريب الشباب لاقتحام سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية الوادي الجديد، التي يتم تطويرها وتحديثها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة وإطلاقها 2019 عامًا للتدريب. وخلالها سيتم فيها تطوير كافة الوحدات المتنقلة تباعًا، البالغ عددها 13 وحدة متنقلة بالجهود الذاتية، فضلًا عن تحديث وتطوير وإعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب الثابتة (38 مركزًا) بالتعاون مع القوات المسلحة.
وقال الوزير إن هذه الوحدات المتنقلة ستجوب قرى ونجوع مصر البعيدة، التي يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، كي يتم تدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
وشدد «سعفان» على أن تطوير ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، لربط التدريب بالتشغيل، كي تسهم الوزارة في الحد من نسب البطالة، وإحداثًا للتواكب مع التطورات المتلاحقة في سوق العمل، وتغيراته التكنولوجية المتسارعة.
وأضاف: «الوزارة تعمل جاهدًة لجعل الشباب قادرًا على اقتحام سوق العمل بالارتكاز على تدريبه، وتطوير هذه المنظومة المهمة، والتي تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030».
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