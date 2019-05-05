شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي: لجان علمية تنتشر في 6 محافظات لاستطلاع هلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 6 محافظات على مستوى الجمهورية، هي: أسوان وقنا وسوهاج ومطروح والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتى الجمهورية لإعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري من عدمه.

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ومن المقرر أن تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، مساء الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وسيعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هجريًا، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية لـ«المصرى اليوم»، أنه يحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث يحضر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونقيب الأشراف وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا توافق غدا الإثنين 6 مايو الجاري.