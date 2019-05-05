نائب وزير الزراعة تبحث مع سفير أيرلندا سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع سفير أيرلندا بالقاهرة سيان أورجان، ومسئولين بالسفارة أوجه التعاون المختلفة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي والاستفادة بالتقدم التكنولوجي بأيرلندا في هذا المجال.

وأشاد السفير الأيرلندي بنتائج الزيارة السابقة لوزير التجارة والتوظيف والأعمال الأيرلندي إلى مصر مع وفد من رجال الأعمال الأيرلنديين في ديسمبر الماضي، لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإنتاج الحيواني وتم التأكيد على أن عام 2019 سيشهد أولى ثمرات هذا التعاون وسيستمر خلال الأعوام التالية.

وناقش الجانبان الإعداد لترتيب زيارة رسمية لوزير الزراعة الأيرلندي لمقابلة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة؛ لبحث سبل زيادة التعاون المشترك في المجال الزراعي وذلك في نهاية العام الحالي.

Advertisements

من جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز أنه تم استعراض ومناقشة العديد من النقاط الحيوية محل الاهتمام المشترك لكلا البلدين وكيفية التعاون في استيراد عجلات العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من أيرلندا، والتي تتناسب مع صغار المربين والأسعار التنافسية، خاصة أنه قد تم مراجعة الشهادات الصحية مع الإدارة المركزية للحجر البيطري في مصر والموافقة عليها وأنه تم الاتفاق على تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم بكافة عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء، وذلك في إطار اعتماد نظام جديد لتقييم المنشآت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم إلى مصر من أيرلندا.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه سيقوم وفد كبير من رجال الأعمال الأيرلنديين بزيارة مصر خلال الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على إعداد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال من البلدين لبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال الإنتاج الحيواني والاستفادة من الخبرة الأيرلندية في مزارع الألبان؛ وسيزور وفد رجال الأعمال بعض المزارع الكبرى المصرية بهدف نقل التكنولوجيا من أيرلندا في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المزارع وتقديم المساعدة الفنية وتدريب الأطباء البيطريين المصريين على التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي للاستفادة من جينات الحيوانات المحلية المقاومة للأمراض وتحملها للظروف الصعبة مع الخلط بالسلالات الأجنبية للحصول على أفضل المزايا في المقاومة وزيادة الإنتاجية.

وذكرت محرز أنه تم الاتفاق على نقل الخبرة الأيرلندية لإنتاج تقاوي البطاطس إلى مصر وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا في هذا المجال.​