ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات يتعرف على آلية مرصد الأزهر في مكافحة التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات، ميجيل موراتينوس، للتعرف على جهوده في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب.

وقدّم مشرفو مرصد الأزهر عرضًا لآلية عمل المرصد الذي يضم 12 وحدة للغة العربية واللغات الأجنبية، وأبرز القضايا التي يتناولها المرصد بالدراسة والتحليل على الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه قال ممثل الأمم المتحدة السامي إن آلية عمل مرصد الأزهر تغطي قضايا بالغة الأهمية في الوقت الراهن، مضيفًا أن تعاون المرصد مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب في أوروبا أصبح أمرا بالغ الأهمية.

وأجرى «موراتينوس» حوارًا مطولًا مع مشرفي وباحثي المرصد؛ للتعرف على محاور دراسة "ملامح الشخصية المتطرفة"، التي يعمل عليها المرصد بكافة وحداته، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر في مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.