في 20 إجراء.. طارق شوقي يستعرض جهود الدولة لتطوير نظام التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

دون الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منشورًا، عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح فيه مجهودات الدولة للنهوض بقطاع التعليم، تحت عنوان "علشانكم ومعكم تحيا مصر".

ولخص الوزير جهود الدولة للنهوض بقطاع التعليم في عدة نقاط كالتالي:

- قررت القيادة السياسية في مصر الاستثمار في بناء الإنسان المصري.

- وفرت الدولة المصرية كل إمكاناتها لبناء نظام تعليم جديد لأطفالنا وتحسين الموجود للأجيال الأكبر.

- اطلقت الوزارة نظام جديد في كل شيء لأطفالنا في KG1، KG2 والصف الأول الإبتدائي.

- أعدت الوزارة كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية وسلمتها كما وعدت.

- افتتحت الوزارة ٣٥ مدرسة يابانية في أرجاء الجمهورية.

- تدرب الوزارة مئات الألاف من المعلمين.

- تعمل الوزارة بكل طاقتها على حل مشاكل المعلمين وتحسين اوضاعهم الفنية والاجتماعية والمعيشية.

- تعاقدت الدولة مع أكبر الشركات العالمية؛ لتوفير أجهزة تابلت لكل الطلاب في الأول الثانوي.

- تعاقدت الدولة مع أكبر الشركات العالمية لبناء نظام امتحانات وتصحيح إلكتروني على أحدث المعايير العالمية.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لإعداد محتوى رقمي عالمي في كل المواد للصف الأول الثانوي على بنك المعرفة المصري.

Advertisements

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لتوصيل شبكات الألياف الضوئية لكل مدارس مصر الثانوية في زمن قياسي.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لبناء شبكات داخلية وخوادم لكل مدارس مصر الثانوية في وقت قياسي.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لتوفير شرائح اتصال لأجهزة "التابلت" للوصول إلى محتوى بنك المعرفة بلا تكلفة.

- جهزت الوزرة نموذج التعليم الفني الجديد "التكنولوجيا التطبيقية"؛ لتقديم جودة تقنية عالمية ولربط التعليم الفني بسوق العمل وتغيير صورته الذهنية في مصر.

- يسهر آلاف العاملين في وزارة التربية والتعليم في مركز تطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات والتطوير التكنولوجي والمديريات والإدارات؛ لإتمام الوعود.

- تخوض الوزارة تحديات تنفيذية ولوجيستية كبرى على جميع المحاور.

- تحملت الوزارة كل ألوان الشائعات والتشكيك والتجريح ولكن الهدف يستحق وأولادنا يستحقون.

- نفعل المستحيل للتيسير على أبنائنا من ذوي الهمم.

- تعمل كل أجهزة الدولة الرسمية من أجل نجاح المشروع القومي لتطوير التعليم المصري.

- تبحث الدولة عن حلول خارج الصندوق للتخفيف من والقضاء على مشكلة الكثافات في الفصول.

وأكد الوزير أن الدولة والوزارة تواصل الجهد كي يستفيد هذا الجيل والأجيال القادمة، وتتغلب على العقبات والشائعات وتثبيط العزائم والتربص، بالإضافة إلى تلافي السلبيات وحل المشكلات.

وقال شوقي: "نحن نجتهد وندرس ونتشاور وننفذ ونتعلم، نعتذر عن الأخطاء ونسارع إلى تصويبها، ننجح معًا إن شاء الله لبناء كل ما هو أفضل لمصرنا الغالية"، مضيفًا: "الرحلة تحتاج جهد وصبر وإيمان بضرورة التغيير وضرورة المعاناه من أجل الأفضل، لقد انطلق قطار ثورة التعليم المصري بقيادة سياسية مؤمنة بقيمة الاستثمار في الإنسان وبجهد مصري جماعي رائع أشكر عليه كل من ساهم بأي قدر في انطلاقته".