بـ500 جنيه...جامعة الأزهر تدرس إتاحة تأجيل الامتحانات للطلاب دون أعذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تدرس إتاحة تأجيل امتحانات نصف ونهاية العام للطلاب " في المواد كلها أو بعضها"، دون أعذار مقابل مبلغ مالي.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، أنه حال موافقة المجلس الأعلى للأزهر على هذا القرار، يحق للطالب تأجيل امتحاناته لأي عذر يريده سواء كان غير مستعد من حيث المذاكرة أو لديه أي ظروف اجتماعية تحول بينه وبين دخول الامتحان.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مجلس الجامعة ناقش القرار في اجتماعه الذي عقد الأحد الماضي، وجار استكماله في اجتماع المجلس الذي يعقد في مايو الجاري، ومن ثم عرضه على المجلس الأعلى للأزهر.

ونوه يوسف عامر، إلى أنه توجد حالة وحيدة فقط يحق للطالب معها أن يؤجل امتحاناته وهي تقديمه شهادة مرضية معتمدة من إحدى المستشفيات الحكومية، أما القرار الجديد الذي تناقشه الجامعة يتيح للطالب تأجيل المواد التي يريدها مقابل 500 جنيه.