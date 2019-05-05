تحيا مصر: سداد ديون دفعة جديدة من الغارمين والغارمات بمناسبة شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلن صندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، سداد ديون ٨٩ غارمًا وغارمة؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم وذلك خلال احتفالية نظمها قطاع السجون بوزارة الداخلية.

من جانبه قال المدير المالي والإداري لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبدالفتاح، إن ذلك يأتي تنفيذًا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ليتمكن المفرج عنهم من الاحتفال بالشهر الكريم مع أسرهم.

وأضاف عبدالفتاح أن الصندوق رصد مبلغ 30 مليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، مؤكدًا أن الهدف منها هو إعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التي تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعي.

وأوضح أن صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية في فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة حتي الآن، مشيرًا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لفك كرب الغارمين باعتبارها إحدى أولويات الصندوق ضمن محور الدعم الاجتماعي الذي يتضمن عدة مشروعات لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، منوها إلى أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تجسد الدور الرئيسي الذي يقع على عاتق الصندوق باعتباره صندوقاً تكافلياً من الدرجة الأولى، وتوجيه أمواله من المصريين لخدمة أبناء وطنهم الأولى بالرعاية.

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وأوضح عبدالفتاح أن قطاع السجون بوزارة الداخلية شكّل لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الاستفادة من المبادرة حيث يتولى قطاع السجون مسؤولية بحث كل حالة وتحديد إذا كان السجين على ذمة قضايا أخرى أم عليه ديون فقط، وتأتي بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل بالتوازي مع مبادرة "سجون بلا غارمين" للوقاية من انضمام غارمات جدد إلى السجون، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة "مستورة"، و تقديم قروض في شكل مشروع متناهي الصغر يعين المرأة المعيلة على احتياجاتها الأسرية، والتي تحول دون استدانتها لسد تلك الاحتياجات ،وتضمن لها سبل الحياه الكريمة.

ولفت إلي أنه تم تمويل أكثر من ١٧ ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة المعيلة بتمويل تعدى الـ ٢٧٠ مليون جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

وأوضح عبدالفتاح أن برنامج "مستورة" يوفر القرض في شكل أدوات إنتاج لمشروع تختاره السيدة المتقدمة للحصول عليه، وذلك من خلال فروع بنك "ناصر" الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن مبادرة "سجون بلا غارمين" تتكامل مع برنامج "مستورة"، لإرساء قواعد التكافل الاجتماعي بين المصريين وبعضهم البعض.​