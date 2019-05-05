مصر للطيران: 500 رحلة خلال رمضان لنقل المعتمرين من المطارات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

استعدت شركة مصر للطيران وشركاتها التابعة، لاستقبال شهر رمضان المعظم، تضمنت الاستعدادات تسير ما يقرب من٥٠٠ رحلة جوية من المطارات المصرية، مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال الفترة من ١١ مايو وحتى ٢٠ يونيو المقبل، لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة.

وقالت مصر للطيران في بيان اليوم الأحد، أن الشركة اتخذت كل الإجراءات المتبعة بما يتناسب مع ذروة التشغيل، حرصًا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة.

وأوضحت، أنه تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى تقوم بخدمة طائراتها، بالإضافة لشركات الطيران الأخرى.

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وتعمل مكاتب مبيعات الشركة، يومياً خلال الشهر الكريم من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءًا، عدا مكاتب محطة الرمل، طنطا، النزهة، عدلي، طلعت حرب، مصر الجديدة، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، الإسماعيلية، بورسعيد والعريش، تعمل هذه مكاتب طوال الأسبوع عدا الجمعة.

أما عن مكتب مبيعات الشركة بالصالة الموسمية ومكتبها بمبنى الركاب ٣ يعملان خلال ٢٤ ساعة، بينما تعمل عدد من مكاتب البيع في عدد من المدن والمحافظات - شرم الشيخ والغردقة والأقصر بنظام النوبتين.

وفيما يتعلق بالجانب الترفيهي، يعرض خلال شهر رمضان، على أسطول طائراتها، باقة من البرامج الدينية وأفلام وثائقية تعرض كل ما يتنتاسب ويتوافق مع أذواق ورغبات الركاب في هذا الشهر الكريم، فضلاً عن القنوات المخصصة للأطفال والبرامج التلفزيونية والإذاعية الأخرى الخاصة بتلاوات عطرة من القرآن الكريم.

وقامت شركة الخدمات الجوية، بالتركيز على نوعية الأكل المقدم بشكل أكبر بما يتوافق مع خصوصية هذا الشهر الكريم وظروف الطيران وبالأخص التي تتزامن مع توقيت وجبتي الإفطار والسحور، وتجهيز قوائم الطعام على الرحلات حسب طلبات الركاب والتي تراعي بطبيعة الحال زمن الرحلة من التوقيت ومدة الطيران.​