"تضامن النواب" توصي بإصدار البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، كل من وزارت التضامن والصحة، بسرعة إصدار البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، مع استدعاء الوزراء المختصين لمتابعة ما تم تنفيذه كل فيما يخص دوره.

وشهد الاجتماع، حالة من الاستياء بين النواب لعدم قيام الحكومة بدورها التي تعهدت به لذوي الإعاقة، وقالت النائبة هبة هجرس، إن الكرة ما زال في ملعب الحكومة ولم تاتي لملعب المجلس القومي للإعاقة.

وتابعت،:"قمنا بدور تشريعي واعقبناه بدور رقابي إلا أننا لم نجد صدى لكل ما طالبنا به"، وطالبت "هجرس"، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء بهدف مناقشته بشكل موسع لكي يقوم بحشد وزراءه المختصين من لتفعيل القوانيين التي تخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.​