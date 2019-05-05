"اقتصادية النواب" توافق على موازنة مركز إعداد القادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة لمركز إعداد القادة وإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك للسنة المالية 2019 2020.

وأوصت اللجنة، بضرورة فتح قنوات اتصال بين وزير قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة ودراسة المراكز التدريبية التابعة للشركات وعلاقاتها مع المركز ومدى جدوى استمرار تلك المراكز والعمل على فتح آفاق جديدة في مجال التدريب بالمركز سواء كان مهني أو إداري، مع التوصية بعمل برامج تدريبية إجبارية على أن تكون نتيجة تلك البرامج مؤثر علي المتدرب من الناحية الوظيفية.

من جانبه، أكد محمد طه عبدالهادي المدير التنفيذي للمركز، أن المركز يعمل على مواكبة العصر من خلال وضع برامج على أعلي مستوى بالتعاون والشراكة مع أعلى الجامعات، وتم الاتفاق مع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، وكذلك جامعة هامبورج الألمانية، من اجل أعتماد البرامج التدريبية والشهادات الصادرة عنها.

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كما تم الاتفاق على عقد برامج تدريبية لمدة أسبوع بألمانيا، لمن يرغب تبدء من بداية شهر يوليو القادم، وهناك برنامج آخر في شهر سبتمبر القادم، وتتكلف الدورة 2500 يورو ولمدة 7 أيام.

وأضاف "عبدالهادي"، أن وزير قطاع الأعمال أجبر كل رؤساء الشركات، وعددهم 126 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام على حضور دورة لإعداد التكاليف، وكذلك لكل رؤساء القطاعات المالية بتلك لشركات، وتم اختبارهم في تلك الدورة.

وقال مدير المركز، :"نعمل على التدريب الأساسي لدورة إعداد القادة، وتستغرق تلك الدورة 400 ساعة وهناك دورة آخرى للمديرين، وتستغرق 300 ساعة".

وأشار إلى، أن المركز تعاقد مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة من أجل عقد برامج تدريبية للغات خاصة للمسئولين عن قطاعات التصدير، مؤكدًا أن المركز قام خلال العام الماضي بعقد 813 برنامج تدريبي بإجمالي 8 آلاف ساعة.​