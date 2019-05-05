برلمانية تشيد بافتتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عدد من المشروعات القومية بمحافظات الإسماعيلية.
وأكدت "أبو السعد"، في بيان اليوم الأحد، إن هذه المشروعات نقلة نوعية للمحافظة تساهم في إقرار التنمية والتمهيد للمشروعات الاستثمارية.
وتوجهت النائبة، بالشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية التي شاركت في هذه المشروعات، على إتمامها في وقت قياسي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الكباري والأنفاق هي أساس البنية التحية التي تنتوي الدولة إقرارها في كافة محافظات الجمهورية.
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