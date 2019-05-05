‏‫مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن 89 غارمة بمناسبة حلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن احتفال اليوم سيكون سبب سعادة مئات الأسر بالإفراج عن الغارمين والغارمات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونتمنى من المفرج عنهم عدم تكرار الواقعة والاستدانة من الأشخاص الغير أسوياء الذين يزيدوا من القيمة المالية للشيك.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن عدد الغارمات في حالة تناقص داخل السجون نتيجة الإفراج عن أغلبهم، موضحا أنه لم يتبقى إلا أعدادا قليلة بسبب تعثر التفاوض مع الدائنين الذين يرفضون التصالح من بينها شقيق رفض التنازل عن قضايا ضد شقيقه، وسيدة رفضت التنازل عن قضية ضد نجلها بالرغم عرض الأموال عليهم للتصالح، وهذا خارج عن إرادتنا ونعمل على حلها.

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وأوضح الغمري، أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعكف بصفة مستمرة على عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات" .

وأوضح مساعد وزير الداخلية، إلى أن الوزارة تنتهج مفهوم فلسفة عقابية حديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، مشيرا إلى أن دور الوزارة لا يقتصر داخل السجون بل خارجها بتقديم مساعدات للمفرج عنهم وأسر المحبوسين تنسيقًا مع قطاعات الوزارة المعنية والجهات المختصة لمنع عودتهم للجريمة مرة أخرى.

وأضاف مساعد الوزير،:- "القيادة السياسية تحرص في كافة المناسبات الدينية والوطنية على الإفراج عن السجناء ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، منوها بأنه تم الإفراج عن 89 غارم وغارمة من بينهم 13 سيدة.