تأجيل محاكمة مديرة التنظيم بحي مدينة نصر بتهمة الرشوة لـ 8 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مديرة التنظيم بحى شرق مدينة نصر، بتهمة تلقى رشوة من صاحب عقار لجلسة 8 مايو الجاري.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وسكرتارية ممدوح محمد.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المهندسة "م.ج"، مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضي 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار.
وأشارت التحريات إلى أن قيمة الرشوة مقابل توقيع مديرة التنظيم على شهادة المطابقة الخاصة بعقار في نطاق الحي.
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