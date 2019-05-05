بعد 4 أشهر القبض على 4 متهمين بسرقة صاحب محل ذهب بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بعد مرور 4 أشهر نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في القبض على المتهمين بسرقة صاحب محل مشغولات ذهبية بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تورط 4 متهمين في تنفيذ الواقعة، وتمكنت مأموريات قادها العقيد أحمد نجم مفتش قطاع الجنوب، والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، والرائد هاني عماد، رئيس المباحث من ضبطهم وإعادة ربع كيلو ذهب ومبلغ مالي والسلاح المستخدم.

وقال مقدم البلاغ إنه أثناء عودته إلى منزله بعد غلق المحل في المساء، وبحوزته حقيبة بها كمية من المشغولات الذهبية، استولى عليها مجهولان يستقلان دراجة نارية تحت تهديد السلاح، ولاذا بالفرار.

وتم تحرير المحضر رقم 1377 جنح لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيقات.