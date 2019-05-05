خلال شهر.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 6 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن حملاتها لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط 4548 قضية في مجال الضرائب والرسوم خلال شهر أبريل بلغ إجمالي حجم التعاملات فيها أكثر من ستة مليارات جنيه.

وأبرز القضايا المضبوطة هى ضبط 1106 حالة تهرب ضريبي في مجال "الضرائب العامة، القيمة المضافة" شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (6,513,471,046) "مليار جنيه وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمصلحة الضرائب.

كما تم ضبط 1930 قضية في مجال "الجمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين ولجان فحص" وتنفيذ "1512" حكم قضائي في مجال عمل الإدارة، وقد تم التصالح في "759" قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها "6,017,700" مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا وتولت النيابة التحقيق.