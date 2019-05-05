النيابة تعاين موقع سقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
طلبت نيابة العجوزة اليوم الأحد، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع سيدة وإصابة آخرين بينهم ضابط شرطة، في سقوط سيارة نصف نقل من أعلى كوبري ناهيا، داخل وحدة مرور العجوزة.
وصرحت النيابة بدفن الجثة، والاستماع لأقوال المصابين في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.
تحقيقات النيابة العامة كشفت أن سيارة نصف نقل اخترقت الحاجز الحديدي للكوبري، وسقطت داخل وحدة مرور العجوزة أسفله، مشيرة إلى أن السيارة سقطت في الساحة المخصصة لفحص السيارات، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة، وإصابة ضابط شرطة، ومهندس فني وسائق السيارة، والتباع.
وانتقل فريق من ضباط المباحث والمرور وقوات الانقاذ البري إلى وحدة مرور العجوزة، لرفع آثار الحادث والسيارات المهشمة بالأوناش، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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