بالفيديو.. مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في واقعة سقوط سيارة على "وحدة مرور العجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني، إن سيدة لقيت مصرعها، وإصابة ضابط وأمين شرطة، في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، برئاسة المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم العجوزة، والرائد باسم أبو الدهب، رئيس مباحث نقطة المهندسين، وتبين أن عجلة القيادة الخاصة بسيارة نقل، اختلت من يد قائدها أثناء سيرها أعلى كوبري ناهيا، ما أسفر عن سقوطها من أعلى الكوبري داخل وحدة المرور.

وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 50 عامًا، حضرت لترخيص السيارة الخاصة بها، كما أصيب ضابط شرطة، ومهندس الفحص، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة والتباع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.