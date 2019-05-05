سقوط عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في المناطق الجبلية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بأسوان، القبض على مسجلان خطر وآخر كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالمناطق الجبلية.

تبلغ لقسم ثان أسوان بمديرية أمن أسوان من شخصين، بأنهما أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما وسيرهما بمنطقة جبلية تبعد حوالي 6 كيلو متر عن منطقة المدينة الصناعية دائرة القسم - اعترضهما ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية وهددوهما بأسلحة نارية وبيضاء واستولوا منهما على مبلغ مالي قدره 16 ألف جنيه) ولاذوا بالفرار.

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وبتمشيط المنطقة وتتبع خط سير هروب الجناة أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش ، طبنجة ، عدد 10 طلقات نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، عدد 2 سكين ، الدراجة النارية المستخدمة ) وتبين أنهم ثلاثة عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب حوادث السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بفقدهم المبلغ المالي المستولى عليه حال هروبهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.