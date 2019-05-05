مزق جسدها.. ضبط فرد أمن اعتدى على سائحة لسرقتها بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط قسم شرطة أول الغردقة ، من ضبط مرتكب واقعة التعدى على سيدة وإصابتها بدافع السرقة بالغردقة.

تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة من إحدى المستشفيات بوصول سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بمجمع سكني كائن بدائرة القسم مصابة بجروح متفرقة بأنحاء الجسم وحالتها مستقرة، وبسؤالها قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها تناهى لسمعها طرق على بابها وحال قيامها بفتح الباب فوجئت بشخص مجهول قام باستدراجها لخارج الشقة والتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض محدثاً ما بها من إصابات، ولدى استغاثتها لاذ بالفرار.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أفراد الأمن الإداري بالمجمع السكني محل إقامة المجني عليها ومقيم بكفرالشيخ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال اعتزامه مغادرة مدينة الغردقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.