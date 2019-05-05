مصر | النيابة تواصل التحقيق مع 3 متهمين بقتل موظف بـ"العدل" في الظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تواصل التحقيق مع 3 متهمين بقتل موظف بـ"العدل" في الظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمعت النيابة إلى أقوال أصدقاء المجني عليه المبلغين الذين أكدوا أن المجني عليه يدعى شفيع يوسف محمود، 47 عاما، وأنه تغيب عن عمله منذ 3 أيام بدون أسباب على غير العادة.
وأكدوا أنهم حاولوا الاتصال به على هاتفه المحمول، عدة مرات دون نتيجة حيث كان كل مرة مغلق في نفس الوقت الذي لم يجدوا فيه ردا منه على تيلفونه الأرضي وخاصة أنه مقيم بمفرده، فقرروا زيارته للاطمئنان عليه.
وأوضحوا أنهم بالفعل توجهوا إلى محل إقامة المجني عليه في شارع الجيش بمنطقة الظاهر، وبالطرق عليه لم يجب ولكنهم شموا رائحة كريهة فاستعانوا بأحد الجيران وطلبوا منه مساعدتهم لفتح باب الشقة، فاستعانوا بنجار تمكن من فتح المنزل في حضور الجيران وصاحب العقار، وفوجئوا عند دخولهم الشقة بعثورهم عليه جثة هامدة ملقاة على الوجه مقيد بالحبال من الخلف وحول رقبته حبل غسيل مشنوقا.
وكانت النيابة أمرت بندب فريق من الطب الشرعي؛ لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة محتويات الشقة ورفع البصمات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وطبيعة عمل المجني عليه، والبحث إذا كانت له خلافات مع أحد من عدمه.
وقررت النيابة استدعاء جيران المجني عليه لسماع أقوالهم ومعرفة المترددين عليه من أصدقائه وأقاربه، كما قررت النيابة تفريغ محتوى كاميرات المحلات والأماكن المحيطة بمكان الواقعة، لرصد أي تحركات غريبة أو مريبة ومعرفة أخر المترددين عليه.
وتبين أنه برفع البصمات من داخل الشقة تبين سلامة منافذ الشقة وأن جميع الأبواب والشبابيك سليمة ولم تكن بها أي كسر أو فتح عنوة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة العثور على جثة موظف بوزارة العدل مقتول داخل مسكنه بالظاهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بغرض سرقته.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.