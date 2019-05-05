مصر | النيابة تواصل التحقيق مع 3 متهمين بقتل موظف بـ"العدل" في الظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تواصل التحقيق مع 3 متهمين بقتل موظف بـ"العدل" في الظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقاتها مع 3 متهمين لتورطهما في قتل خبير بوزارة العدل داخل شقته في منطقة الظاهر.

واستمعت النيابة إلى أقوال أصدقاء المجني عليه المبلغين الذين أكدوا أن المجني عليه يدعى شفيع يوسف محمود، 47 عاما، وأنه تغيب عن عمله منذ 3 أيام بدون أسباب على غير العادة.



وأكدوا أنهم حاولوا الاتصال به على هاتفه المحمول، عدة مرات دون نتيجة حيث كان كل مرة مغلق في نفس الوقت الذي لم يجدوا فيه ردا منه على تيلفونه الأرضي وخاصة أنه مقيم بمفرده، فقرروا زيارته للاطمئنان عليه.

وأوضحوا أنهم بالفعل توجهوا إلى محل إقامة المجني عليه في شارع الجيش بمنطقة الظاهر، وبالطرق عليه لم يجب ولكنهم شموا رائحة كريهة فاستعانوا بأحد الجيران وطلبوا منه مساعدتهم لفتح باب الشقة، فاستعانوا بنجار تمكن من فتح المنزل في حضور الجيران وصاحب العقار، وفوجئوا عند دخولهم الشقة بعثورهم عليه جثة هامدة ملقاة على الوجه مقيد بالحبال من الخلف وحول رقبته حبل غسيل مشنوقا.