مصر | "أحضان" و"دموع فرح" خلال لقاء الغارمين مع أسرهم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أحضان" و"دموع فرح" خلال لقاء الغارمين مع أسرهم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متزجت دموع الفرح وأحزان الفراق خلال لقاء الغارمين مع أسرهم بعدما سجنوا لعجزهم عن سداد ديونهم لتأتى وزارة الداخلية وتدخل الفرحة إلى نفوسهم مع حلول شهر رمضان المعظم للإفراج عنهم.

وأكد المفرج عنهم - الغارمون - بأن الرئيس بدرجة إنسان يشعر بآلامهم وأوجاعهم وأدخل الفرحة في نفوسهم مع اقتراب شهر رمضان.. " تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي ".

وأقام قطاع السجون احتفالا للإفراج عن الغارمين والغارمات عقب سداد ديونهم، وسط حضور قيادات قطاع السجون وأسر بعضهن.

تاتى جهود وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات»، وإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى.