مصر | "لم أسئ معاملتي معها".. أقوال مالكة الشقة في واقعة انتحار الخادمة الإندونيسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لم أسئ معاملتي معها".. أقوال مالكة الشقة في واقعة انتحار الخادمة الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق حول انتحار خادمة إندونيسية من الطابق الـ13، في عقدها الثالث، والتي وقعت بشارع الدقي.

وبسماع أقوال صاحبة الشقة وتدعى "ب"، التي قفزت منها الخادمة الإندونيسية، قالت إنها لم تسئ معاملة السيدة الإندونيسية طوال 3 سنوات مدة عملها لديها حيث عملت لدينا منذ عام 2016، مضيفة أنها فوجئت بسقوطها من "المنور" وعلى الفور"ناديت حارس العقار للاستنجاد به"، مستكملة أنها لم تتشاجر مع الخادمة يوم الواقعة.

وأفادت تحقيقات نيابة الدقي في الجيزة، بأنه لا توجد شبهة جنائية وراء واقعة قفز خادمة إندونيسية عمرها 34عامًا، من الطابق الـ13 في منطقة الدقي.

وكشفت التحريات الأولية التى أجراها المقدم هانى الحسيني، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب مصطفى حجران معاون المباحث، أن عدم وجود أي شبهة جنائية بواقعة انتحار خادمة أندونيسية من الطابق الـ 13 بأحد العقارات بشارع مصدق بمنطقة الدقي بالجيزة، وأن دافع الانتحار وراء سقوط الخادمة من الشقة.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة الدقي، يفيد سقوط خادمة في العقد الثالث من عمرها من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.