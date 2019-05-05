مصر | "رأيت دمائها تسيل بغزارة".. حارس العقار يدلي بأقواله بواقعة انتحار الخادمة الإندونيسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رأيت دمائها تسيل بغزارة".. حارس العقار يدلي بأقواله بواقعة انتحار الخادمة الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال حارس العقار أمام نيابة الدقي خلال التحقيقات، إنه فوجئ بصراخ مالكة الشقة بالطابق الـ13: "إلحقوني الخادمة رمت نفسها في المنور"، ليذهب مسرعًا تجاه المنور ليكتشف جسد الخادمة والدماء تسيل منها بغزارة وسقطت جثة هامدة على الأرض.
وكشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم هانى الحسيني، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب مصطفى حجران معاون المباحث، أن عدم وجود أي شبهة جنائية بواقعة انتحار خادمة أندونيسية من الطابق الـ13 بأحد العقارات بشارع مصدق بمنطقة الدقي بالجيزة، وأن دافع الانتحار وراء سقوط الخادمة من الشقة.
وورد بلاغ إلى قسم شرطة الدقي، يفيد سقوط خادمة في العقد الثالث من عمرها من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.