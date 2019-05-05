مصر | "رأيت دمائها تسيل بغزارة".. حارس العقار يدلي بأقواله بواقعة انتحار الخادمة الإندونيسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رأيت دمائها تسيل بغزارة".. حارس العقار يدلي بأقواله بواقعة انتحار الخادمة الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق حول انتحار خادمة إندونيسية من الطابق الـ13، في عقدها الثالث، والتي وقعت بشارع الدقي.

وقال حارس العقار أمام نيابة الدقي خلال التحقيقات، إنه فوجئ بصراخ مالكة الشقة بالطابق الـ13: "إلحقوني الخادمة رمت نفسها في المنور"، ليذهب مسرعًا تجاه المنور ليكتشف جسد الخادمة والدماء تسيل منها بغزارة وسقطت جثة هامدة على الأرض.