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مصر | "رأيت دمائها تسيل بغزارة".. حارس العقار يدلي بأقواله بواقعة انتحار الخادمة الإندونيسية

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تباشر نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق حول انتحار خادمة إندونيسية من الطابق الـ13، في عقدها الثالث، والتي وقعت بشارع الدقي.

وقال حارس العقار أمام نيابة الدقي خلال التحقيقات، إنه فوجئ بصراخ مالكة الشقة بالطابق الـ13: "إلحقوني الخادمة رمت نفسها في المنور"، ليذهب مسرعًا تجاه المنور ليكتشف جسد الخادمة والدماء تسيل منها بغزارة وسقطت جثة هامدة على الأرض.

وأفادت تحقيقات نيابة الدقى في الجيزة، بأنه لا توجد شبهة جنائية وراء واقعة قفز خادمة إندونيسية عمرها 34 عامًا، من الطابق الـ13 في منطقة الدقي.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم هانى الحسيني، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب مصطفى حجران معاون المباحث، أن عدم وجود أي شبهة جنائية بواقعة انتحار خادمة أندونيسية من الطابق الـ13 بأحد العقارات بشارع مصدق بمنطقة الدقي بالجيزة، وأن دافع الانتحار وراء سقوط الخادمة من الشقة.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة الدقي، يفيد سقوط خادمة في العقد الثالث من عمرها من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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