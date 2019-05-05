مصر | عاجل.. المؤبد لمتهم والمشدد لـ52 والبراءة لـ10 آخرين بـ"فض اعتصام النهضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المؤبد لمتهم والمشدد لـ52 والبراءة لـ10 آخرين بـ"فض اعتصام النهضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 66 متهم بدلا من 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وعاقبت بمعاقبة متهم بالمؤبد ومعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبرأت عشرة آخرين.

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وألزمت المحكمة المحكوم عليم بدفع قيمة التلفيات بمحافظة الجيزة و كلية الهندسة و حديقتي الحيوان و الأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.